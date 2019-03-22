В Молдове продолжает гореть сухая растительность (ФОТО)

В Молдове продолжает гореть сухая растительность (ФОТО)

Пять гектаров земли в Бельцах, в районе местного водохранилища, были охвачены пламенем накануне вечером. Пожарным потребовалось более часа, чтобы потушить мощный пожар, разгоревшийся менее чем в 2 км от центра города.

Это не первый случай возгорания растительности вокруг озёр. На этот раз, пишет tvn.md, всего за несколько минут пламя повредило поверхность в 5 га. Местные жители рассказывают, как им было страшно, что пламя перекинется на жилые дома.

Я видел, как валит дым. Несколько дней назад и в другом месте был пожар. Мы боимся, что однажды и наши дома могут загореться, – жалуются бельчане.

Пожарные не исключают того, что это мог быть преднамеренный поджог. Стоит отметить, что с начала года в Бельцах было зарегистрировано 104 случая возгорания.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md