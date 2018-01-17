В Молдове призвали к уменьшению популяции лис из-за риска распространения бешенства

Национальный центр общественного здоровья просит ответственные органы принять меры по сокращению их численности в стране в связи с тем, что они являются основным источником вируса бешенства.

По данным специалистов центра, в 45 из 59 случаев бешенства, обнаруженных в Республике Молдова в прошлом году, больными были лисы, пишет ziarulnational.md.

– Владельцы домашних животных часто жалуются на беспрепятственное появление лисиц в населенных пунктах и ​​их нападение на домашних животных, особенно на крупный рогатый скот, – говорится в пресс-релизе центра.

Большинство случаев бешенства у животных было зарегистрировано в районе Единец – девять животных, в районе Яловень – пять животных, в Леова, Чимишлия, Страшены – четыре, Дрокия, Дубэсарь, Орхей, Рышкань, Теленешть – по три.

По мнению экспертов, в Молдове сложилась весьма напряженная обстановка с бешенством, существует опасность заболевания людей, в связи с чем настоятельно призывает организации, учреждения и владельцев домашних собак ежегодно вакцинировать против бешенства.

Все лица, пострадавшие от любой категории животных, должны срочно обратиться к врачу за профилактическим лечением, чтобы избежать развития бешенства.

В Республике Молдова помощь в борьбе с бешенством, включая лечебно-профилактическую иммунизацию, предоставляется бесплатно.