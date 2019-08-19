В Молдове пресекли канал незаконной миграции: один из организаторов – бывший сотрудник Пограничной полиции (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Пограничной полиции, Антитеррористического центра СИБ и прокуратуры Кишинёва разоблачили преступную схему по нелегальной миграции граждан из Молдовы в страны Европейского союза.

Преступную группу возглавляли два гражданина Молдовы, один из которых – бывший пограничник. Злоумышленники переправляли граждан иностранных государств через Молдову в Румынию, предоставляя им поддельные документы и получая за это по 2 000 евро за каждого мигранта.

Так, в непосредственной близости от приграничных районов, а именно в Унгенском и Рышканском районах, были задержаны организаторы преступной схемы и несколько иностранных граждан от 20 до 35 лет, уроженцы Бангладеша и Узбекистана, которые планировали незаконно попасть в ЕС. В то же время было установлено, что некоторым иностранным гражданам было запрещено законом въезжать в некоторые страны Евросоюза.

Расследования продолжаются с целью выявления всех лиц, причастных к данной преступной схеме.