В Молдове пресекли деятельность ОПГ, специализировавшейся на обороте наркотиков (ВИДЕО)

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Полицейские пресекли деятельность преступной группировки, специализировавшейся на хранении и обороте наркотиков. Задержаны двое подозреваемых – 41-летний и 47-летний мужчины.

Наблюдение за группировкой велось в течение трех месяцев. Правоохранители установили, что подозреваемые сбывали наркотики в муниципии Кишинев и в Страшенском районе. Были проведены обыски на дому у одного из мужчин, который оказался лидером ОПГ. Его задержали на месте. Как выяснилось, он поставлял запрещенные вещества и тюремным заключенным.

Помимо наркотиков у мужчины нашли электронные весы и другие средства, которые использовались для продажи и распространения веществ, а также вырученные от их реализации деньги – 60 тысяч леев и 2 тысячи евро.

Второго подозреваемого задержали в машине. При нем также были найдены наркотики – почти килограмм, стоимостью более 100 тысяч леев, а также деньги – 600 евро и 1500 леев.

Мужчины были задержаны на 72 часа. Им грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

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