В Молдове предотвратили вывоз девушек в Израиль для оказания интимных услуг (ВИДЕО)

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Офицеры Центра по борьбе с торговлей людьми и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели два обыска в муниципии Кишинёв в домах членов международной преступной группировки, которые вербовали девушек из Молдовы, Украины и Румынии и вывозили их в Израиль для оказания интимных услуг.

По данным пресс-службы ГИП, во время обысков, которые проходили в конце февраля, правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютеры, электронные носители информации и черновые записи. Таким образом, в результате следственно-оперативных мероприятий была предотвращена транспортировка в Израиль девушек из Молдовы, Украины и Румынии, которые должны были предоставлять платные интимные услуги. На данном этапе были идентифицированы две потерпевшие – жительницы Кишинёва в возрасте 22 и 25 лет.

Вывоз девушек был предотвращён благодаря тому, что одна из потерпевших обратилась к правоохранителям и рассказала о предложении, которое ей сделал некий мужчина. Известно, что она работает мастером маникюра в одном из салонов красоты. Предложение о работе в Израиле ей поступило от клиента.

Членами группировки являются трое граждан Молдовы, в ходе уголовного преследования было установлено, что ещё двое соучастников проживают в Израиле. Они распространяли в Интернете предложения девушкам о работе в интим-сфере в Израиле. Главой ОПГ является гражданин Молдовы, которому за 60 лет. Он признал свою вину и сотрудничает со следствием. Двумя другими подозреваемыми являются мужчина и женщина в возрасте 25 и 30 лет.

Члены преступной группировки были арестованы. Они обвиняются в сутенёрстве. Если их вина будет доказана, им грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.