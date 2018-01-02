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В Молдове посреди зимы расцвели подснежники

В Молдове посреди зимы расцвели подснежники

Аномально теплая погода сказалась и на подснежниках.

Так, в селе Чишмя Оргеевского района очевидцы запечатлели распустившиеся подснежники. Изображения «весенних» цветов активно распространяются в социальных сетях, сообщает realitatea.md.

Несмотря на то, что температурный минимум достигает местами и -2 градусов Цельсия, днем столбики термометров поднимаются до +10 градусов. Непривычно теплая погода не могла не сказаться и на подснежниках.

Стоит отметить, что ранее в соцсетях появились изображения подснежников, которые расцвели в Кишиневе в канун Нового года.

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