В Молдове поймали трёх подозреваемых в организации незаконной миграции: за свои услуги они брали по 200 евро с человека (ВИДЕО)

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Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и Центра по борьбе с торговлей людьми на протяжении марта-апреля текущего года документировали преступную деятельность криминальной группировки. Предполагается, что подозреваемые занимались организацией незаконной миграции.

Как сообщает пресс-служба Полиции РМ, членами ОПГ являются трое мужчин в возрасте от 28 до 45 лет, проживающих в муниципии Кишинёв. Они подозреваются в организации незаконной миграции граждан Молдовы в Германию. Было установлено, что задержанные, желая обогатиться, в марте текущего года организовали изготовление поддельных румынских удостоверений личности для пары, проживающей на юге страны, с целью облегчить их трудоустройство за границей. В преступную деятельность были вовлечены основатель и администратор частного агентства по трудоустройству, которые занимались оформлением и транспортировкой людей в Германию.

В ходе расследования был проведён ряд обысков в домах и автомобилях подозреваемых, в результате которых были найдены и изъяты документы с признаками фальсификации, которые использовались для незаконной миграции, а также мобильные телефоны и другие предметы, подтверждающие незаконную деятельность группировки. За предоставленные услуги подозреваемые брали с каждого клиента по 200 евро.

Члены ОПГ были задержаны. Им грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 7 лет.