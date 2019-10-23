В Молдове появится «Государственный водный кадастр»

Кабинет министров утвердил сегодня концепцию работы автоматизированной информационной системы «Государственный водный кадастр». Согласно Постановлению правительства, Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды обеспечит его внедрение, работу и развитие, и в течение 6 месяцев со дня опубликования данного решения представит на утверждение правительству Положение о порядке ведения «Государственного водного кадастра».

Государственный водный кадастр – государственная информационная система учета данных о гидрографической сети, водных ресурсах, заборе и возврате воды и о гидротехническом имуществе. Концепция автоматизированной информационной системы представляет собой видение создания и функционирования информационного пространства в областях, касающихся защиты, управления и учета поверхностных и подземных водных ресурсов, гидротехнических сооружений и охраняемых территорий. В документе изложены основные принципы сбора и мониторинга данных, их представления, основные требования к функциональному содержанию информации и описание критериев взаимодействия данных в системе и за ее пределами, пишет moldpres.md.

Без создания такого информационного пространства невозможно обеспечить мониторинг и защиту водных ресурсов, а рациональное использование этих природных ресурсов является одним из основных условий устойчивого развития страны.