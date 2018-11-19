В Молдове подведут итоги года Святого Штефана Великого

Президент Игорь Додон провёл заседание рабочей группы по подведению итогов года Святого Штефана Великого, объявленного указом Президента РМ от 2 июля 2017-го.

Как отметил глава государства, «на протяжении уходящего года были организованы десятки культурных, исторических, образовательных, спортивных мероприятий, направленных на повышение интереса общественности к истории и культуре Молдовы и на укрепление патриотического духа граждан».

В ходе заседания было решено провести 2 декабря во Дворце Республики торжественное подведение итогов года Святого Штефана Великого, – добавил он.