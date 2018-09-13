В Молдове подтверждены три новых случая бешенства и четыре вспышки африканской чумы свиней

В Молдове подтверждены три новых случая бешенства и четыре вспышки африканской чумы свиней

Об этом сообщили в Нацагентстве по безопасности пищевых продуктов.

Так, в период с 1 по 10 сентября в Молдове были зарегистрированы и подтверждены анализами новые случаи бешенства:

– у коровы в Резинском районе;
– у собаки в Дрокиевском районе;
– у кошки в Тирасполе.

Африканская чума свиней в этот период зарегистрирована у животных в следующий районах:

– два очага в селе Пайку Кагульского района;
– один очаг в селе Тудора Штефан-водского района;
– один очаг в селе Олэнешть Штефан-водского района.

Напомним, ранее стало известно, что власти Румынии вводят радикальные меры на границах с Молдовой и Украиной в связи с АЧС.

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