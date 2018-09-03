В Молдове подтверждены три новых случая африканской чумы свиней

Два из них зафиксированы в Штефан-водском районе, еще один – в Кагульском.

Согласно информации Нацагентства по безопасности пищевых продуктов, наличие вируса у домашних свиней в сёлах Крокмаз и Олэнешть Штефан-водского района и Джурджулешть Кагульского района было подтверждено лабораторными анализами.

В связи с выявлением заболевания в данных районах предпринимаются все необходимые действия для недопущения его распространения.

Африканская чума свиней не опасна для человека, но распространяется быстро среди животных и наносит большой материальный ущерб сельскому хозяйству. Если подтверждается наличие вируса, животные уничтожаются, а помещения, где они содержались и периметр вокруг, так же как и инвентарь, дезинфицируются.

Представители НАБПП призывают всех владельцев домашних свиней обращаться к специалистам при первых проявлениях симптомов африканской чумы у животных или их внезапной смерти, а также в случае нахождения мёртвых диких свиней. Также им напоминают, что нельзя кормить животных объедками со стола человека и отпускать в свободный выпас.