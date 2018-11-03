В Молдове подтверждены новые случаи заболевания корью

Девять новых случаев заболевания корью были подтверждены Национальным агентством общественного здоровья. Еще шесть случаев находятся под подозрением, пишет moldpres.md.

Три случая из этих 9 зарегистрированы в Кишиневе, остальные – в Сороке. Стоит отметить, что с начала этого года было подтверждено уже 312 случаев кори, а с начала октября число таковых составило 10.

Наиболее подвержены заболеванию: Чадыр-Лунга (164 случая), Вулканешты (35), Дрокия (21), Унгены (20), Кишинев (16), Тараклия (12), Кагул (10), Кантемир (10), Окница (7), Сорока (7), Ниспорены (4), Глодяны (3), Хынчешты, Рышканы и Тирасполь – по одному случаю.

На всей территории страны сохраняется желтый код в связи с заболеванием.