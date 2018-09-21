В Молдове подтверждены еще три случая заболевания корью: оранжевый код сохраняется

Три новых случая были подтверждены специалистами Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ). Также на данный момент проверяется еще один случай с подозрением на корь.

Глава пресс-службы НАОЗ Олеся Кроитор уточнила, что два случая заболевания корью были зарегистрированы в районе Чадыр-Лунга и один – в районе Глодень. Сейчас больные изолированы и находятся под наблюдением врачей. Кроме того, ведется работа по информированию населения об опасности кори и необходимости делать прививки от этой болезни, пишет moldpres.md.

С начала этого года зарегистрировано 285 подтвержденных случаев заболевания корью. Значительное увеличение числа заболевших отмечено в августе – 239 случаев. С начала текущего месяца зарегистрировано девять случаев.

Территориально, случаи заболевания корью с начала августа этого года распределились следующим образом: Чадыр-Лунга – 150 случаев, Вулканешть – 34, Унгень – 20, Тараклия – 12, Кахул – 10, Кантемир – 8, Окница – 7, Ниспорень – 4, Глодень – 1, Хынчешть – 1 и Кишинэу – 1 случай.

По всей стране сохраняется оранжевый код в связи с риском распространения кори.

Эпидемиологи напоминают, что корь является быстро распространяющимся инфекционным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем. Первым признаком инфекции является высокая температура, которая держится в течение 1-7 дней. На 3-4 сутки у больного появляется кожная сыпь. Пневмония – самая распространенная причина смерти от кори.

Корь можно предотвратить только вакцинацией. В Республике Молдова вакцинация проводится комбинированной вакциной против кори, эпидемического паротита и краснухи (ROR) в возрасте одного года, 6-7 лет и 14-15 лет. Вакцинация в нашей стране проводится бесплатно. В течение последних десяти лет в Молдове уровень вакцинирования составлял 95%, а сейчас снизился до 87%. Вспышки заболеваемости корью зарегистрированы в соседних с Молдовой странах – Украине и Румынии.