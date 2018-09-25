В Молдове подтверждены еще два случая заболевания корью

Национальное агентство общественного здоровья информирует, что до 24 сентября на территории страны было зарегистрировано 287 случаев заболевания корью. В сентябре количество подтвержденных случаев составило 11, причем 2 из них – в последние дни.

В то же время только в августе число подтвержденных заболеваний составило 239, пишет tv8.md. Наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в следующих районах:

Чадыр-Лунга – 150;

Вулканешты – 34;

Унгены – 20;

Тараклия – 12;

Кагул – 10;

Кантемир – 10;

Окница – 7;

Ниспорены – 4;

Глодяны – 1;

Хынчешты – 1;

Кишинев – 1.

На всей территории страны сохраняется оранжевый код в связи с заболеванием.