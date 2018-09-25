В Молдове подтверждены еще два случая заболевания корью

В Молдове подтверждены еще два случая заболевания корью

Национальное агентство общественного здоровья информирует, что до 24 сентября на территории страны было зарегистрировано 287 случаев заболевания корью. В сентябре количество подтвержденных случаев составило 11, причем 2 из них – в последние дни. 

В то же время только в августе число подтвержденных заболеваний составило 239, пишет tv8.md. Наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в следующих районах:

  • Чадыр-Лунга – 150;
  • Вулканешты – 34;
  • Унгены – 20;
  • Тараклия – 12;
  • Кагул – 10;
  • Кантемир – 10;
  • Окница – 7;
  • Ниспорены – 4;
  • Глодяны – 1;
  • Хынчешты – 1;
  • Кишинев – 1.

На всей территории страны сохраняется оранжевый код в связи с заболеванием.

 

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