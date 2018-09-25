В Молдове подтверждены еще два случая заболевания корью

Национальное агентство общественного здоровья информирует, что до 24 сентября на территории страны было зарегистрировано 287 случаев заболевания корью. В сентябре количество подтвержденных случаев составило 11, причем 2 из них – в последние дни.
В то же время только в августе число подтвержденных заболеваний составило 239, пишет tv8.md. Наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в следующих районах:
- Чадыр-Лунга – 150;
- Вулканешты – 34;
- Унгены – 20;
- Тараклия – 12;
- Кагул – 10;
- Кантемир – 10;
- Окница – 7;
- Ниспорены – 4;
- Глодяны – 1;
- Хынчешты – 1;
- Кишинев – 1.
На всей территории страны сохраняется оранжевый код в связи с заболеванием.
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