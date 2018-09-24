В Молдове подтверждены два новых случая бешенства и три – свиной чумы

Об этом сообщается в пресс-релизе Нацагентства по безопасности пищевых продуктов.

Так, один из случаев бешенства у животных был обнаружен в Новоаненском районе у собаки, а второй – у кошки в Каларашском районе.

Три новые вспышки африканской чумы свиней зафиксированы и уже подтверждены в Штефан-водском районе: две – в селе Паланка и одна – в селе Тудора.

Напомним, ранее стало известно, что власти Румынии вводят радикальные меры на границах с Молдовой и Украиной в связи с АЧС.