В Молдове подтвердились ещё три случая кори

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Сегодня специалисты подтвердили ещё три случая кори. Наличие вируса в крови заболевших было выявлено в результате лабораторных анализов.

Речь идёт о двух взрослых из Единецкого и Окницкого районов, а также об одном несовершеннолетнем из Окницкого района, пишет publika.md. Таким образом, с начала марта 2019 года всего было подтверждено 5 случаев кори.

Стоит отметить, что на данный момент проверяется ещё один случай подозрения на корь в Окнице. С начала марта текущего года вирус был также зарегистрирован и подтверждён в Бричанском районе.

Эпидемиологи напоминают, что корь является быстро распространяющимся инфекционным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем. Первым признаком инфекции является высокая температура, которая держится в течение 1-7 дней. На 3-4 сутки у больного появляется кожная сыпь. Пневмония – самая распространенная причина смерти от кори.