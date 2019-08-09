В Молдове подсчитывают ущерб от вчерашних дождей

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По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), в результате проливных дождей с градом, прошедших вчера, 8 августа, в Молдове пострадал ряд населённых пунктов на севере страны.

Как сообщает пресс-служба ГИЧС, в результате сильного ветра в Глодянах упало большое количество деревьев, а град разбил окна дома в населённом пункте Каменка. Кроме этого, из-за осадков, сопровождаемых сильными порывами ветра, с крыш двух складов в Каменке были снесены листы шифера.

Осадки также были зарегистрированы в сёлах Яблоана и Стурзовка. С крыши одного склада в Бурланештах Единецкого района ветер снёс большое количество листов шифера. Территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям работают на местах для оценки материального ущерба.