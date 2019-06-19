В Молдове подсчитывают ущерб от непогоды

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По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), в результате дождей, прошедших в период с 17 по 18 июня, в Молдове пострадал ряд населённых пунктов.

Согласно информации, полученной от территориальных подразделений, дождь уничтожил 0,8 км дорог в Теленештах, а в населённом пункте Мындрешть осадки повредили 30 га подсолнечника. Ещё 7 км дорог были уничтожены в селе Кошкодень Сынжерейского района, а в селе Препелица дождь снёс 60 листов шифера и 90 квадратных метров черепицы с крыши склада и магазина, сообщает пресс-служба ГИЧС.

Ущерб был также нанесён жителям дома в Криулянах, где дождём и порывами ветра снесло 120 листов шифера и 7 квадратных метров пиломатериалов. Кроме этого, в результате обильных осадков два автомобиля оказались заблокированными на улице Узинелор в столице, а на многих улицах были повалены деревья и ветки.

Территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям работают на местах для оценки материального ущерба.