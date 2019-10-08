В Молдове подешевели бензин и дизельное топливо

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Цена на АЗС на самый востребованный бензин, Premium-95, снизилась в среднем на 50 банов – до 18,47 леев за литр, а дизельное топливо подешевело на 30 банов – в среднем до 16,32 леев за литр. Снижение цен обусловлено снижением расходов на импорт и котировок на международных биржах за последние две недели.

Стоит отметить, что с августа это второе по счету удешевление топлива. Последний раз цены были снижены на 2,64% на бензин Premium-95 и на 1,81% – на дизельное топливо. В мае АЗС вывесили цены на бензин примерно на один лей выше предыдущих, а дизельное топливо подорожало в среднем на 80 банов за литр. После подорожания с середины мая цена на АЗС на бензин Premium-95 составляла 19 леев 37 банов, а на дизельное топливо – 17 леев 45 банов, передаёт moldpres.md.

Как сообщается на портале autotraveler.ru, в Республике Молдова цены на бензин – одни из самых низких в Европе и Центральной Азии, после Азербайджана, Армении, Грузии и России.