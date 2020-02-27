В Молдове по подозрению в обороте наркотиков задержали адвоката

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В течение года полицейские расследовали незаконную деятельность группы лиц, занимавшейся оборотом наркотиков. В поле зрения правоохранителей попал, в том числе, 34-летний адвокат.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, офицеры Управления по борьбе с организованной преступностью и Генерального управления уголовных расследований под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели обыск в доме подозреваемого. В результате правоохранители обнаружили и изъяли кристаллическое вещество белого цвета, похожее на наркотик типа «PVP». Кроме этого, были найдены листы фольги, а также приборы, используемые для употребления наркотиков.

В течение года правоохранителям удалось накопить достаточно данных, указывающих на то, что адвокат был вовлечён в оборот наркотических средств, в частности этноботанических веществ и наркотиков типа «PVP». Мужчина был задержан. Обстоятельства выясняются.