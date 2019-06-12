В Молдове по подозрению в крупной краже задержаны двое мужчин (ФОТО)

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Двое мужчин в возрасте 27 и 32 лет из Дрокиевского и Унгенского районов были задержаны по подозрению в краже, которая произошла в селе Цыплешть Сынжерейского района. Сумма ущерба составила 23 000 леев.

Как сообщает пресс-служба Полиции РМ, вчера, 11 июня, сотрудники полиции и прокуроры провели четыре обыска в домах подозреваемых – в селе Никорень Дрокиевского района и в селе Семень Унгенского района. В результате обысков правоохранители обнаружили и изъяли украденные вещи, а также обувь, которая была на подозреваемых в момент преступления, мобильные телефоны, инструменты и другие предметы, которые доказывают их причастность к краже.

В связи с этим двое подозреваемых в возрасте 27 и 32 лет были задержаны. Им грозит уголовное наказание за кражу.