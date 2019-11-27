В Молдове по инициативе президента будет введена пенсия по потере кормильца в случае смерти одного из супругов

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Правительство сегодня одобрило законопроект о предоставлении выплаты в случае смерти одного из супругов, выдвинутый в качестве законодательной инициативы президентом Республики Молдова Игорем Додоном.

В соответствии с проектом, государство гарантирует в течение пяти лет после выхода на пенсию оставшемуся в живых супругу право на ежемесячное пособие в размере пенсии по старости, которую умерший супруг или бенефициар получали. Средства, необходимые на 2020 год для выплаты пособий в случае смерти одного из супругов, оцениваются в 49 млн 885 тысяч леев и предусмотрены в проекте закона о бюджете социального страхования на 2020 год, передаёт moldpres.md.

Правительство также одобрило заключение по проекту закона о внесении изменений в статью 26 Закона о государственной пенсионной системе, выдвинутое в качестве инициативы главой государства. Проект предусматривает увеличение пенсии по потери кормильца на 25% для детей до 18 лет, которые потеряли своих родителей, и, если они продолжат учебу в лицее, до ее окончания. В то же время в законопроекте устанавливается условие, согласно которому пенсия по потере кормильца для детей составляет не менее размера социального пособия в случае потери лица, осуществлявшего уход.

В то же время Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты в процессе разработки среднесрочной бюджетной основы на 2020–2022 годы выступило с предложением о пересмотре периодов пересчета пенсий по возрасту в связи с периодом полученного страхового стажа после реализация права на пенсию по возрасту до 2023 года. Действующее законодательство предусматривает поэтапный пересмотр пенсий до 2027 года.

Правительство на сегодняшнем заседании поддержало законопроект, который предусматривает пересмотр сроков пересчета пенсий по возрасту. Таким образом, с 1 января 2020 года пенсии будут пересчитаны для тех лиц, полученный страховой стаж которых после реализации пенсионного права по возрасту превышает 15 лет, с 1 июля 2020 года – от 10 лет, с 1 января 2021 года – от 7 до 10 лет, с 1 января 2022 года – от 5 до 7 лет и с 1 января 2023 года – от 2 до 5 лет.

По оценкам минфина, на осуществление этого проекта финансовые средства на 2020 год оцениваются в 94,4 млн леев, они предусмотрены в проекте закона о бюджете социального страхования на 2020 год, на 2021 год – 438,2 млн леев, в 2022 году – 580,9 млн леев.