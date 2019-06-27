В Молдове ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер

0

Три метеорологических предупреждения о жаркой погоде, неустойчивом характере погоды и порывистом ветре выпустила сегодня Государственная метеослужба. «Желтый код» метеоопасности будет действовать до субботы, 29 июня.

По прогнозам синоптиков, сегодня с 13.00 до 24.00 на большей части территории страны ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-45 л/кв. м) с градом и усиление шквалистого ветра до 15-20 м/с. Сегодня, 27 июня, на большей части территории страны ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33-34 градусов, передаёт moldpres.md.

В пятницу, 28 июня, температура воздуха понизится до 25-27 градусов, ожидается сильный ветер. На большей части территории РМ ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с.