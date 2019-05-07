В Молдове ожидается усиление ветра

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Государственная гидрометеорологическая служба объявила на сегодня и завтра в Молдове «желтый» код метеорологической опасности в связи с усилением ветра.

По сообщению синоптиков, 7-8 мая в стране ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-18 м/c. В этой связи спасатели рекомендуют населению избегать мест, где есть сухие деревья или электрические провода высокого напряжения. В свою очередь, сотрудники Национального инспектората патрулирования предпримут усиленные меры для оптимизации дорожного движения и предотвращения инцидентов с серьезными последствиями.

По мере усиления ветра немного похолодает. В следующие дни температура по всей стране составит до 4 градусов ночью и до 12-19 градусов днем. Кроме того, в этот период на большей части страны ожидаются дожди. К концу недели потеплеет, а термометры покажут днем до 25 градусов тепла.