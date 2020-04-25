В Молдове ожидается сильный ветер: синоптики объявили “жёлтый код”

В Молдове ожидается сильный ветер: синоптики объявили “жёлтый код”

Государственная гидрометеорологическая служба объявила “жёлтый код” в связи с усилением ветра.

По данным синоптиков, сегодня, 25 апреля, с 20.00 ожидается усиление северо-западного ветра порывами 55-70 км/ч. Предупреждение будет действовать до 17.00 завтрашнего дня, 26 апреля.

Температура воздуха при этом составит от +14 до +17 градусов в центральных районах страны. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +6 градусов.

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