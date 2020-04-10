В Молдове ожидается сильный ветер: синоптики объявили “жёлтый код”

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Государственная гидрометеорологическая служба (ГГС) объявила “жёлтый код” в связи с усилением ветра.

По данным ГГС, сегодня во второй половине дня ожидается усиление северо-западного ветра порывами 55-70 км/ч. Предупреждение будет действовать до 18.00.

Температура воздуха при этом составит от +17 до +20 градусов в центральных районах страны. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +8 градусов.

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