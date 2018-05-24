В Молдове ожидается “наплыв” фальшивых денег: как отличить подделку от оригинала (ФОТО)

По данным полиции, июнь и июль являются самыми благодатными месяцами для фальшивомонетчиков. В связи с этим органы правопорядка выступили с некоторыми рекомендациями по этой проблеме.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2017 году было зарегистрировано 57 уголовных дел, связанных с введением в обращение фальшивых денег. Чаще всего подделки всплывают в первые месяцы лета. В связи с этим представители полиции опубликовали практические советы, как можно быстро отличить фальшивку от настоящей купюры.

Так, если вы хотите проверить подлинность купюры, вам следует попробовать стереть с неё краску ключом или монетой. Если краска стирается, то это явный признак фальшивки. Кроме этого, получая в руки деньги, оцените её цвет – поддельные банкноты всегда обладают более светлым оттенком.

Стоит напомнить, что самой подделываемой банкнотой остаётся купюра в 100 леев. Её фальсификацию можно определить следующим образом:

– слева верхний и нижний угол банкноты обладает более темным оттенком, они практически чёрные, тогда как в оригинале они должны быть коричневыми;

– на оригинальной банкноте область перехода от волос к лицу Штефана чел Маре немного размытая, а на фальшивой банкноте эта грань чётко очерчена;

– на поддельных банкнотах серебряная защитная полоса значительно смещена влево, почти соприкасаясь с изображением Штефана чел Маре, а цифра 100 в центре едва заметна;

– поддельные банкноты не отображают цветные элементы, которые можно увидеть на белой поверхности.

Органы правопорядка предупреждают, что если вы обнаружите фальшивую банкноту, то не вам стоит пытаться избавиться от нее, пустив дальше в оборот. В такой ситуации следует обращаться в полицию.