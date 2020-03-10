В Молдове отменяют все массовые мероприятия

В Молдове отменяют все массовые мероприятия

Все массовые мероприятия в Молдове, будь то культурные, общественные или спортивные, будут отменены в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сегодня утром объявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 

В частности, будет отменен концерт по поводу официального закрытия фестиваля “Мэрцишор”, массовые мероприятия в театрах и в музеях, выставки на “Moldexpo”, спортивные соревнования и так далее. Министр отметила, что с данной рекомендацией выступила ВОЗ.

– Мы не должны дожидаться эскалации ситуации, как это произошло в Италии. Необходимы, может, жесткие меры, но мы просим всех быть солидарными и ответственными, – сказала она. 

Думбрэвяну также отметила, что окончательное решение по поводу служб в церквях пока не принято, но ведется диалог с представителями храмов о рисках и о необходимости соблюдения правил гигиены.

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