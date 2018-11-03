В Молдове открывается сезон охоты на диких кабанов

В Молдове открывается сезон охоты на диких кабанов

В период с 3 ноября по 30 декабря 2018 года включительно открыт сезон охоты на дикого кабана.

Охота проводится в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства и Положения о проведении охоты, в лесном фонде, утверждённом приказом Агентства «Молдсилва» № 206 от 05.11.2013 года.

Так, к спортивно – любительской охоте на дикого кабана допускаются охотники:

  • При наличии охотничьего билета, утверждённого ООиР Молдовы;
  • Разрешения на право ношения, хранения и применения охотничьего оружия;
  • Лицензии на отстрел  кабана выданной Агентством «Молдсилва»;
  • Билета к лицензии;
  • Прошедшие инструктаж по технике безопасности на охоте.

Охота на кабана проводится только в присутствии работников государственной лесной охраны. Для участия в охоте, допускаются специально обученные породистые охотничьи собаки, которые зарегистрированы в ООиР Молдовы.

Незаконной охотой (браконьерством) признаётся:

  • охота без надлежащего на то разрешения, с превышением установленных норм добычи, в запрещенных местах и местах, не указанных в лицензии, с охотничьими ружьями, принадлежащими  другим  физическим или юридическим лицам);
  • охота с применением арбалетов, луков, нарезного, бесшумного, а также   военных образцов и малокалиберного оружия;
  • добывание животных с применением способов и орудий, признанных опасными;
  • охота с незарегистрированными собаками;
  • любая охота в государственном лесном фонде без присутствия представителя государственной лесной охраны.

Запрещается:

  • охота в дни с ограниченной видимостью (густой туман, обильный снегопад, сумерки);
  • охота ранее, чем за час до восхода солнца и позже чем спустя час после захода солнца;
  • стрельба на охоте по невидимой или неясно видимой цели (в густом лесу, в тумане, сумерках, против солнца и т.д.), на шум, шорох, стрельба ниже роста человека в зарослях;
  • пользование ружьем в нетрезвом состоянии;
  • охота с нарушением правил безопасности;
  • отстрел самок, находящихся во главе стада;
  • охота на кабана, с использованием пули Ø 6,25 – 9,00 мм, дроби Ø более 5 мм.

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