В Молдове открывается сезон охоты на диких кабанов

В период с 3 ноября по 30 декабря 2018 года включительно открыт сезон охоты на дикого кабана.
Охота проводится в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства и Положения о проведении охоты, в лесном фонде, утверждённом приказом Агентства «Молдсилва» № 206 от 05.11.2013 года.
Так, к спортивно – любительской охоте на дикого кабана допускаются охотники:
- При наличии охотничьего билета, утверждённого ООиР Молдовы;
- Разрешения на право ношения, хранения и применения охотничьего оружия;
- Лицензии на отстрел кабана выданной Агентством «Молдсилва»;
- Билета к лицензии;
- Прошедшие инструктаж по технике безопасности на охоте.
Охота на кабана проводится только в присутствии работников государственной лесной охраны. Для участия в охоте, допускаются специально обученные породистые охотничьи собаки, которые зарегистрированы в ООиР Молдовы.
Незаконной охотой (браконьерством) признаётся:
- охота без надлежащего на то разрешения, с превышением установленных норм добычи, в запрещенных местах и местах, не указанных в лицензии, с охотничьими ружьями, принадлежащими другим физическим или юридическим лицам);
- охота с применением арбалетов, луков, нарезного, бесшумного, а также военных образцов и малокалиберного оружия;
- добывание животных с применением способов и орудий, признанных опасными;
- охота с незарегистрированными собаками;
- любая охота в государственном лесном фонде без присутствия представителя государственной лесной охраны.
Запрещается:
- охота в дни с ограниченной видимостью (густой туман, обильный снегопад, сумерки);
- охота ранее, чем за час до восхода солнца и позже чем спустя час после захода солнца;
- стрельба на охоте по невидимой или неясно видимой цели (в густом лесу, в тумане, сумерках, против солнца и т.д.), на шум, шорох, стрельба ниже роста человека в зарослях;
- пользование ружьем в нетрезвом состоянии;
- охота с нарушением правил безопасности;
- отстрел самок, находящихся во главе стада;
- охота на кабана, с использованием пули Ø 6,25 – 9,00 мм, дроби Ø более 5 мм.
Facebook Комментарии
Vk.com
Odnoklassniki