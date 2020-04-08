В Молдове откроется центр для координирования финансовой помощи, поступающей для борьбы с коронавирусом (ВИДЕО)

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Ион Кику на брифинге для прессы сообщил о скором создании центра координирования внешней помощи под эгидой Госканцелярии.

– Нам поступает множество предложений о финансовой помощи в период пандемии, поступают сотни запросов от местной публичной администрации, учреждений и т.д. Решение создать подобный центр было принято для того, чтобы легче координировать обращения от потенциальных партнёров и желающих помочь, – пояснил премьер-министр.

Кику уточнил, что, в первую очередь, центр будет работать с Программой развития ООН, так как эта структура координирует деятельность других доноров.

– Таким образом, благодаря этому центру помощь от наших друзей и всех желающих будет максимально направленной и эффективной, – подытожил глава кабмина.

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