В Молдове от осложненный, вызванных гриппом, скончалась 70-летняя женщина

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На прошлой неделе 70-летняя жительница Рышканского района умерла из-за осложнений, вызванных гриппом. Число смертей, связанных с гриппом, достигло 29 случаев.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, эпидемиологическая ситуация по гриппу находится на среднем уровне интенсивности. С 25 февраля по 3 марта был зарегистрирован 191 случай сезонного гриппа, 27 из которых были подтверждены лабораторно.

Специалисты рекомендуют населению предпринимать все профилактические меры и соблюдать правила гигиены, незамедлительно обращаться к врачу в случае появления первых симптомов, не прибегая к самолечению, пишет ipn.md.

По данным минздрава, в период с 1 октября 2018 года по 3 марта 2019 года было зарегистрировано 1 945 случаев гриппа.