В Молдове оштрафовано более 250 водителей автомобилей с нейтральными номерами и без наклейки “MD” (ФОТО)

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С момента вступления в силу закона об использовании нейтральных номеров на территории Молдовы было оштрафовано более 250 водителей автомобилей с нейтральными номерами, на которых не было наклейки «MD».

Напомним, что с 1 сентября 2018 года автомобили из Приднестровья с нейтральными номерными знаками и документами, выданными в соответствии с молдавским законодательством, могут участвовать в международном дорожном движении. Однако согласно ПДД, каждый водитель, который передвигается с нейтральными автономерами на территории Молдовы, обязан применить отличительные знаки «MD» в виде наклейки.

Сотрудники Национального инспектората патрулирования, находясь на национальных дорогах, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, распространили наклейки с надписью «MD» среди водителей автомобилей с нейтральными регистрационными номерами, которые были замечены на территории Молдовы.

Стоит отметить, что с момента вступления в силу использования нейтральных номеров в соответствии с действующим законодательством водителям, въезжающим на территорию РМ с нейтральными номерами и без наклейки «MD» на автомобиле, грозят штрафы в размере от 150 до 300 леев с начислением 2 штрафных очков.