В Молдове около 5 тысяч потребителей отключены от природного газа из-за долгов

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Поставка природного газа 4 705 конечным потребителям была приостановлена из-за невыплаты долгов в размере 17,7 млн леев. Данные были представлены на заседании по мониторингу деятельности предприятий по поставке, распределению и транспортировке природного газа аффилированным предприятиям АО «Moldovagaz» в январе-сентябре 2019 года.

По данным АО «Moldovagaz», из общего количества потребителей, отключенных от газа, 4 146 – это бытовые потребители, общая задолженность которых составила 7,4 млн леев. Остальные 559 – это небытовые потребители, задолженность которых составила 10,3 млн леев, передаёт moldpres.md.

В то же время, в январе-сентябре этого года было направлено более шести тысяч предупреждений потребителям, которые накопили долги в размере 34,6 млн леев. В результате было выплачено почти 24 млн леев из суммы долга. В тот же период были рассмотрены случаи нерегистрации или неполной регистрации потребления природного газа, в связи с чем было принято 147 решений о возмещении ущерба в размере 1,14 млн леев.

Начальник управления продаж природного газа и работы с потребителями АО «Moldovagaz» Иларион Попа отметил, что в январе-сентябре 2019 года АО «Moldovagaz» поставило конечным потребителям природный газ в объеме 682,794 млн кубометров на сумму 3252,6 млн леев. 99,6 % этой суммы уже оплачено потребителями. Точнее, бытовые потребители оплатили счета на 99,3%, небытовые – на 99,5%, а предприятия теплоэнергетического сектора полностью оплатили потребление.