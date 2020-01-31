В Молдове около 200 школ оснастят оборудованием для физических, химических и биологических лабораторий

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В Молдове 160 школ будут оснащены оборудованием для физических, химических и биологических лабораторий в рамках проекта «Реформа образования в Молдове», финансируемого Всемирным банком и внедряемого Министерством просвещения, культуры и исследований.

Модернизация школьных лабораторий, по словам чиновников ведомства, включена в мероприятия по улучшению условий обучения в школах страны и продвижению эффективных реформ в сфере образования. Образовательные учреждения, которые будут пользоваться лабораторным оборудованием, отобраны по конкурсу, в котором приняли участие 270 школ из всех районов Молдовы, передаёт moldpres.md.

– Приоритет был отдан школам, расположенным в населенных пунктах с демографической перспективой. В школах должно учиться не менее 400 человек и должны быть оборудованы специализированные кабинеты физики, химии и биологии. Минимальные стандарты оснащения школьных кабинетов были утверждены Минпросветом в феврале 2019 года, – сказала государственный секретарь министерства Наталья Грыу.

По словам советника Главного управления образования министерства Виктора Пэгыну, физика, химия и биология – школьные дисциплины с экспериментальной спецификой. Вот почему очень важно, чтобы на этих уроках ученики под руководством учителей систематически выполняли практические и лабораторные работы, которые способствуют усваиванию изучаемых явлений и дисциплин.

– К сожалению, оборудование в школах в значительной степени устарело или не функционирует, не соответствует современным стандартам. Мы дополнительно обеспечим лаборатории современными технологиями, – пояснил Пэгыну.