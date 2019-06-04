В Молдове около 20 человек ежедневно обращаются к врачам из-за укусов клещей (ВИДЕО)

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Растет число пациентов, которые обращаются к врачам из-за укусов клещей. Если месяц назад медики ежедневно принимали по пять человек в день, сейчас – около 20. Специалисты связывают это с потеплением.

– Чаще всего обращаются во второй половине дня. Люди возвращаются домой с пикников, обнаруживают клещей и обращаются в скорую помощь, – сказал врач Института скорой помощи Василий Шовгур.

Врачи отмечают, что укус клеща может привести к серьезным заболеваниям. Наиболее известная из них – болезнь Лайма, или боррелиоз. В прошлом году было зафиксировано 197 пациентов с этой патологией, передаёт publika.md.

– Если вовремя не вылечить, могут появиться осложнения – боли в суставах, конъюнктивит, близорукость, мигрень, – сказала дерматолог Родика Бодруг.

Горожане говорят, что в случае укуса всегда обращаются к врачам. В Ассоциации «Spații verzi» утверждают, что все столичные парки уже обработали от насекомых.

– Опрыскиваем раз в три недели. Но все зависит от метеоусловий, можем опрыскивать и чаще. Мы держим этот вопрос на контроле, – сказал глава Ассоциации Сергей Карп.