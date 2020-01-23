В Молдове общественные библиотеки будут предоставлять посетителям платные услуги

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Правительство РМ утвердило Положение об услугах, предоставляемых публичными библиотеками. Полученные средства будут зачисляться как доход, и будут управляться в соответствии с приоритетами, правилами и процедурами, установленными в Законе о государственных финансах и бюджетно-налоговой ответственности.

Таким образом, получение на дом оборудования (ноутбука, планшета, проектора и пр.) – 50 леев в день, печать и копии документов (от 0,5 до 1 лея за страницу). Съемка частных мероприятий в библиотеке будет стоить 100 леев в час, а посещение музея библиотеки – 10 леев с человека, передаёт realitatea.md.

Более подробную информацию и полный перечень платных и бесплатных услуг можно найти здесь.