Учебный год 2019-2020: установлен план школьных каникул

0

Согласно Кодексу об образовании РМ, в начальном образовании продолжительность учебного года составляет 33 недели. В гимназическом и лицейском образовании учебный год составляет 35 недель. А в выпускных классах – 9 и 12 – продолжительность учебного года составляет 34 недели.

Учебный год 2019-2020 стартует 2 сентября, так как 1 сентября выпадает на воскресенье. Первый семестр закончится 24 декабря, а второй семестр установлен на период с 9 января по 29 мая 2020 года. А для выпускников 9 и 12 классов учебный год завершится 22 мая.

В течение всего учебного года учащиеся 4 раза выйдут в каникулы. Они установлены на следующие даты:

осенние каникулы – 26 октября 2019 г. – 3 ноября 2019 г. (9 дней)

зимние каникулы – 25 декабря 2019 г. – 8 января 2020 г. (15 дней)

весенние каникулы – 5 марта 2020 г. – 8 марта 2020 г. (4 дня);

пасхальные каникулы – 18 апреля 2020 г. – 27 апреля 2020 г. (10 дней).

Для учащихся 1-8 классов и 10-11 классов летние каникулы начнутся 1 июня 2020 года и закончатся 31 августа 2020 года. А для учеников выпускных классов (9 и 12) академический период закончится 22 мая.