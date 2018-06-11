В Молдове объявлены сразу два жёлтых кода: в связи с засухой и высокой пожарной опасностью

Температура воздуха может достичь +34 градусов на юге Молдовы.

Государственная гидрометеорологическая служба предупреждает население, что в период до 13 июня на территории республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.

Кроме этого, синоптики предупредили о возможной засухе в республике. Так, в связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха, на реках и водоемах Молдовы с 11 по 18 июня сохранится низкая водность. В связи с этим, гидрометеослужба просит экономических агентов и физические лица рационально использовать водные ресурсы.