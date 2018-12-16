В Молдове объявлены неблагоприятные погодные условия: на дорогах будет скользко

Сегодня жителей Молдовы ждёт пасмурная погода, днём на территории страны будут идти осадки в виде снега.
В связи с этим на дорогах возможно образование гололедицы, пишет deschide.md. Водителям рекомендуется придерживаться следующих правил:
- соблюдать дистанцию между транспортными средствами;
- включать фары дальнего света и противотуманные фары;
- избегать опасных манёвров и обгонов;
- убедиться, что ветровое, боковые и заднее стекло обеспечивают хорошую видимость;
- убедитесь, что дворники и отопительная система находятся в исправном состоянии;
- выезжать на дорогу только на оснащённом зимними шинами автомобиле.
Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в отведённых для этого местах.
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