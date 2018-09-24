В Молдове объявлен желтый код в связи с сильным ветром

Сегодня, 24 сентября, в середине дня в республике ожидается усиление ветра западного направления порывами 15-20 м/c.

Желтый код будет действовать стране на протяжении суток.

Согласно информации Гидрометеослужбы, во время сильного ветра возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций, облом веток деревьев и их падение, частичный снос крыш зданий, и другие опасные инциденты.

Населению рекомендуется не проходить вблизи деревьев, обходить участки с оборванным и упавшим электрокабелем, избегать парковки автомобилей вблизи деревьев, а также избегать использования открытого огня.