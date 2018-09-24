В Молдове объявлен второй желтый код: на этот раз в связи с заморозками

С 26 по 28 сентября в нашей стране ожидаются первые заморозки, в связи с которыми объявлен желтый код метеоопасности.

Так, согласно сообщению Гидрометеослужбы, в связи с заходом холодного воздуха с северо-запада континента в республике с 25 по 27 сентября среднесуточная температура понизится на 5-6°С.

В утренние часы 26-27 сентября местами ожидаются заморозки на поверхности почвы до -1..-2°С, а в северных районах – в воздухе до -1°С.

Стоит отметить, что ранее сегодня в Молдове объявлен желтый код в связи с сильным ветром.