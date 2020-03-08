В Молдове объявлен “оранжевый код” в связи с коронавирусом

В Молдове объявлен “оранжевый код” в связи с коронавирусом

Власти усилят меры по недопущению распространения заболевания в нашей стране. В связи с этим сегодня в Молдове был объявлен “оранжевый код”. 

Об этом сообщила несколько минут назад на заседании национальной комиссии по здравоохранению профильный министр Виорика Думбрэвяну.

– “Оранжевый код” на национальном уровне. Просим граждан информироваться из официальных источников, не паниковать и в случае необходимости обращаться к семейному врачу. Это завезенный в страну случай, но все мы должны быть предельно осторожными и бдительными, – добавила она. 

Напомним, до сих пор в Молдове действовал “желтый код”.

 

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