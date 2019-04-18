В Молдове обезврежены сразу 4 преступные группировки, связанные межу собой сотрудником МВД (ВИДЕО)

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Четыре преступные группировки были связаны между собой общей схемой, на основании которой сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам возбудила ряд уголовных дел.

Согласно полученной информации, члены этих четырёх ОПГ не были знакомы друг с другом, но они сотрудничали через посредника. В ходе расследования выяснилось, что этим посредником является сотрудник Министерства внутренних дел, пишет realitatea.md.

Все подробности расследования будут известны позже.