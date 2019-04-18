(ОБНОВЛЕНО) В Молдове обезврежены сразу 4 преступные группировки, связанные между собой сотрудником МВД (ВИДЕО)

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Четыре преступные группировки были связаны между собой общей схемой, на основании которой сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам возбудили ряд уголовных дел.

Согласно полученной информации, члены этих четырёх ОПГ не были знакомы друг с другом, но они сотрудничали через посредника. В ходе расследования выяснилось, что этим посредником является сотрудник Министерства внутренних дел, пишет realitatea.md.

Согласно полученной информации, у сотрудника МВД был долг перед лидером одной из преступных группировок. В связи с этим глава ОПГ забрал у него удостоверение в качестве залога. Кроме этого, был задержан ещё один чиновник – глава одного из отделов Агентства государственных услуг. В филиале, где он работает, вчера, 17 апреля, проводились обыски сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, а также сотрудниками Службы информационной безопасности.

Первая преступная группировка. Были задержаны 4 человека, подозреваемых в организации нелегальной миграции и подделке официальных документов.

Вторая преступная группировка. Задержаны 6 человек, подозреваемых в отмывании денег и в контрабанде денежных средств.

Третья преступная группировка. Задержаны 5 человек, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с изготовлением, хранением, продажей и использованием официальных документов и организацией нелегальной миграции.

Четвёртая преступная группировка. Задержаны 3 человека, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с изготовлением, хранением, продажей и использованием официальных документов и организацией нелегальной миграции.