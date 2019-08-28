В Молдове обезврежена ОПГ, занимавшаяся сбытом наркотиков (ВИДЕО)

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Правоохранители обезвредили преступную группировку, которая специализировалась на незаконном обороте наркотиков типа PVP («соль») в особо крупных размерах на территории страны. Один грамм порошка злоумышленники продавали за 1 000 леев.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, членами группировки оказались четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 36 до 42 лет, проживающие в Кишинёве. Некоторые из них ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

ОПГ действовала по разработанной схеме, каждый из её членов выполнял специально отведённую ему роль (сбор, расфасовка, упаковка, распространение). В результате обысков, проведённых в домах подозреваемых, правоохранители обнаружили и изъяли наркотик типа PVP в форме порошка и камня, а также каннабис, электронные весы, пакетики zip-lock, металлические ящики для хранения наркотиков, фольгу, шприцы, устройства для употребления наркотиков, мобильные телефоны, SIM-карты, деньги, полученные в результате продажи запрещённых веществ.

Подозреваемые были помещены под арест на 30 дней. Всем членам ОПГ грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.