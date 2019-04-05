В Молдове обезврежена ОПГ, контролируемая заключёнными: воровская казна ежемесячно пополнялась сотнями тысяч леев (ФОТО)

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Сотрудники Национального инспектората расследований и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задокументировала незаконные действия членов преступной группировки, некоторые из которых находятся в пенитенциарных учреждениях на юге страны. Подозреваемые в результате преступных действий ежемесячно пополняли воровскую казну сотнями тысяч леев.

Как сообщает пресс-служба Полиции РМ, денежные средства накапливались в результате организации и проведения ряда преступлений (грабежи, разбой, кражи, мошенничество). Кроме этого, члены группировки организовывали азартные игры между заключёнными для создания мнимых долгов и для передачи запрещённых предметов в тюрьмы. Создавались также конфликты между заключёнными, на основании которых члены банды шантажировали родственников заключённых. Таким образом, воровская казна преступной группировки ежемесячно пополнялась приблизительно на 200 000 леев.

После проведения специальных следственных мероприятий сотрудники НИР, прокуроры и офицеры спецбригады «Фулджер» провели 10 обысков, 5 из которых – в тюрьмах и ещё 5 – в домах других фигурантов дела. В тюремных камерах были обнаружены: мобильные телефоны, записи учёта финансовых потоков, карты, роутеры Wi-Fi, SIM-карты, устройства для употребления наркотиков. А в домах других фигурантов дела были найдены: записи учёта мнимых долгов, записи о выдаче денежных средств банковскими учреждениями, квитанции и денежные средства.

Органы правопорядка осуществляют ряд уголовно-розыскных мероприятий и специальных следственных мероприятий, целью которых является установление личности всех лиц, причастных к преступной деятельности, и выявление жертв незаконной деятельности.