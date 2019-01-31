В Молдове обезврежена группировка торговцев наркотиками, в которую входили полицейские: они перевезли тонну гашиша из Испании в Россию

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Органы правопорядка задержали семь членов преступной группировки, специализирующейся на торговле наркотиками. Среди задержанных – лидеры ОПГ и организаторы.

Согласно полученной информации, данное дело документировалось с 2016 года на территории Молдовы, Испании, России, а также Белоруссии, пишет tv8.md. По словам прокурора Дмитрия Штефырца из Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, в течение этого периода члены преступной группировки перевезли из Испании в Россию около тонны гашиша.

Предполагается, что наркотические средства были приобретены приблизительно за 700 долларов в Испании и проданы в России за 2 000 долларов. Действия преступной группировки координировались в РМ, всего в неё входило около 23 членов.

На данный момент 7 подозреваемых членов ОПГ находятся под предварительным арестом. Ещё 10 подозреваемых были задержаны в Испании, России, Белоруссии и Украине. Некоторыми членами группировки являлись бывшими или действующими сотрудниками Пограничной полиции, Национального инспектората патрулирования и других правоохранительных органов Молдовы.

По словам прокуроров, другие члены преступной группировки находятся на данный момент в розыске.