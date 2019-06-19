В Молдове обезврежена группировка, которая занималась производством и продажей наркотиков (ФОТО)

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Органы правопорядка обезвредили преступную группировку, специализирующуюся на производстве, контрабанде и сбыте наркотиков типа марихуаны и гашиша. Таким образом, были задержаны 4 человека в возрасте от 21 до 45 лет, а в результате обысков было обнаружено и изъято более 2 тысяч пакетов марихуаны и 12 брикетов гашиша.

Как сообщает пресс-служба Полиции РМ, в ходе расследования была идентифицирована группа людей, которые выполняли роли продавцов наркотиков на территории муниципия Кишинёв. В этом контексте было проведено несколько контрольных закупок, в результате чего были идентифицированы места хранения наркотиков и роли членов группировки.

Так, 5 июня была начата операция по задержанию на территории столицы и были арестованы в момент продажи наркотиков два человека. Позже были задержаны ещё 2 человека, среди которых лидер преступной группировки.

В результате обысков полицейские изъяли приблизительно 3 кг марихуана, 1,3 кг гашиша, деньги в сумме 50 640, полученные в результате преступной деятельности. Стоимость изъятых наркотиков составляет приблизительно 800 000 леев. Примечательно, что члены ОПГ продавали каждый грамм марихуаны по цене от 150 до 250 леев.

Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.