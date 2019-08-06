В Молдове обезврежена группировка, которая занималась продажей наркотиков (ФОТО)

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Преступная деятельность группировки, причастной к реализации марихуаны, документировалась правоохранительными органами в течение двух месяцев. В результате операции полиция задержала четырёх жителей столицы в возрасте от 20 до 33 лет. Задержанные ранее были судимы за незаконный оборот наркотиков.

Как сообщает пресс-служба Полиции РМ, каждый член группировки выполнят чётко определённую роль: одни выращивали и обрабатывали растения, другие распределяли дозы и продавали их потребителям, используя интернет-приложения. В течение двух месяцев следователи произвели две контрольные закупки. Цена одного грамма марихуаны составил 200 леев.

В результате обысков полиция обнаружила и изъяла около 1 кг марихуаны, деньги, полученные от продажи наркотиков, а также электронные весы. Стоимость конфискованных наркотиков составила 200 000 леев.

Подозреваемые были помещены под арест на 30-дневный срок. Если их вина будет доказана, то им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.