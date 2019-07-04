В Молдове обезвредили ОПГ, распространявшую наркотики на севере страны (ФОТО)

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Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Управлением по борьбе с наркотиками обезвредили преступную группировку, специализирующуюся на производстве, контрабанде и реализации наркотических средств, которая действовала в северных районах страны.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в результате расследования правоохранители задержали 9 человек, 7 из которых получили мандат на арест на 30-дневный срок, а двое отпущены на волю, но проходят по уголовному делу в качестве обвиняемых. Членами ОПГ оказались жители Сорокского района в возрасте от 20 до 33 лет. Трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за кражу, хулиганство и незаконный оборот наркотиков. По данным материала дела, подозреваемые создали схему, с помощью которой они распространяли наркотики различных видов, преимущественно гашиш и марихуану.

В рамках уголовного преследования были произведены контрольные закупки, в результате которых были приобретены дозы марихуаны и гашиша. Один грамм гашиша или марихуаны реализовывался по цене от 100 до 200 леев в зависимости от качества. Кроме этого, в рамках преследования было произведено 12 обысков в домах и автомобилях подозреваемых. В результате этого было обнаружено и изъято около 250 гр гашиша, 50 гр марихуаны, устройство для употребления наркотиков, 12 мобильных телефонов, семена конопли, весы, 1 250 евро и 12 400 леев.

Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.